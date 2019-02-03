Зоозащитники провели протестную акцию у здания цирка

У петербургского цирка на Фонтанке провели одиночные пикеты зоозащитники, выступающие за то, чтобы в российских цирках перестали использовать животных, тщательно и, по их мнению, жестоко перед этим выдрессированных.

Информацию о своих протестах они распространили "ВКонтакте".

Часть плакатов касалась непосредственно и лично братьев Запашных, ассоциирующихся у зоозащитников с издевательствами над живыми существами.

"Животные в цирке - это древность, этого не должно быть. Я видел общедоступные ролики в интернете - скрытая съёмка того как дрессируют обезьян. Это ужасно. Есть методы лояльной дрессуры. Но это не отменяет того факта, что животных эксплуатируют", - объяснил причину своей уличной активности один из пикетчиков.

Братья Эдгард и Аскольд Запашные стали героями инициированого ими же скандала: в конце 2018-го года они пожаловались президенту Владимиру Путину на конкурентов, которые, по их представлениям, отнимают у них часть аудитории. В своем желании стать монополистами на рынке они раскритиковали сам факт коммерческой деятельности в России "Цирка дю Солей". Путин с братьями публично спорить не стал.

Фотография: Сообщество "Голоса за животных"

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