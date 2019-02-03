18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:34

За январь вывезли в четыре раза больше снега, чем год назад

Ввиду очередной метели, начавшейся в Петербурге, сайт Смольного сигнализировал о том, что количество снега нынешней зимой - аномальное. Сообщается, что в январе 2017-го снега было в шесть раз меньше, чем нынешней зимой, а в январе 2018-го - в четыре раза.

3 февраля над уборкой города от последствий снегопада работают порядка 1100 дворников и столько же машин.

Отмечается, что с начала зимы удалось вывезти и утилизировать более двух млн кубометров снега.

Январь во всех петербургских районах проходит на фоне обильных снегопадов. Несмотря на усилия, которые обозначает городское правительство, на качество зимней уборки жалуются и граждане, и депутаты, и сами чиновники Смольного.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:47    
Да они на бумаге вывезут больше, чем нападало. Лишь бы денежки из бюджета капали.

15:26    
Какая разница, во сколько раз больше снега вывезено? Кому это интересно и что объясняет?
Вывезено должно быть ровно столько, чтобы по тротуарам и улицам было можно нормально передвигаться, и этого до сих пор не сделано!

14:26    
Средства, которые были запланированы на зимний период, закладывает в бюджет сама администрация города. Едросовское большинство депутатов только нажимает кнопки по команде. То, что не хватает людей и техники - вина исключительно городской администрации, Полтавченко и Беглова, который за три месяца не озаботился вопросом. Ведь, не из Сочи сюда прибыл, сколько лет представительствовал здесь от Путина.

14:19    
14:12. Во всём мире такое количество снега - стихийное бедствие: закрываются автобаны, аэропорты, задерживаются тысячи авиарейсов и тд. Но там население сочувствует властям, поддерживает, помогает им не допустить коллапса, катастрофы...У нас же очень многие, наоборот, стараются навредить властям в уборке снега панической пропагандой, вредительством и тд.

14:12    
Что всё писать о героической уборке снега. Эта просто работа власти, с которой они не справляются. Город не убран , весь завален снегом. Все потуги власти убоги и никчёмны. Вообщем бардак.

13:38    
Да, Беглову не повезло со снегом...И критикуют его, и вся городская денежная заначка уйдёт на уборку снега! Может ещё и не хватить...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

15:15 Поменяв планы, Беглов проинспектировал уборку Фрунзенского района   1

14:08 Красимир Врански заявил о своих губернаторских амбициях   2

13:34 За январь вывезли в четыре раза больше снега, чем год назад   6

12:49 Московский анархист рассказал о пытках   2

12:04 Латынина: Вспоминать о блокадном голоде раньше было не принято   8

11:09 Зоозащитники провели протестную акцию у здания цирка

10:26 Варламов ужаснулся пейзажам Мурино

2 февраля, 22:20 Навальный, кандидат “второй тур” и беспрецедентный протест   6

2 февраля, 18:10 Владимир Сорокин: В России сегодня застой, страна застряла, как автомобиль в болоте   9

2 февраля, 17:30 Гудков: У Путина на столе лежит бумажка с названием "Можем повторить"   20

2 февраля, 16:55 Активистку "Открытой России" отпустят проститься с дочерью   1

2 февраля, 16:18 Навальный заявил, что живет за счет компенсаций из госбюджета   5

2 февраля, 15:58 Навальный: Я не имею права идти в губернаторы Петербурга   4

2 февраля, 15:24 Навальный: Ради интересов Петербурга я буду сотрудничать с КПРФ   5

2 февраля, 15:17 Навальный представил петербургскую команду проекта "Умное голосование"   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.