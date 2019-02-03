За январь вывезли в четыре раза больше снега, чем год назад

Ввиду очередной метели, начавшейся в Петербурге, сайт Смольного сигнализировал о том, что количество снега нынешней зимой - аномальное. Сообщается, что в январе 2017-го снега было в шесть раз меньше, чем нынешней зимой, а в январе 2018-го - в четыре раза.

3 февраля над уборкой города от последствий снегопада работают порядка 1100 дворников и столько же машин.

Отмечается, что с начала зимы удалось вывезти и утилизировать более двух млн кубометров снега.