Поменяв планы, Беглов проинспектировал уборку Фрунзенского района

Вняв многочисленным претензиям жителей южной части Петербурга, врио губернатора Александр Беглов совершил незапланированный выезд на территорию, передает пресс-служба Смольного. Поводом стало низкое качество зимней уборки города, о котором ему доложили.
Помимо осмотра дворов, главный чиновник мегаполиса посетил один из травмпунктов в Купчино, где граждане пожаловались ему на многочасовые очереди.
4 февраля правительство обещает комплексно обсудить проблему уборки города от снега и наледи.
Январь во всех петербургских районах проходит на фоне обильных снегопадов. Несмотря на усилия, которые обозначает городское правительство, на качество зимней уборки жалуются и граждане, и депутаты, и сами чиновники Смольного.
Всего за эту зиму утилизировали более двух миллионов кубометров снега.
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