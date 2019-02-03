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18:03

Гудков жалуется на "пригожинских троллей"

Политик Дмитрий Гудков заметил нездоровый, по его мнению, интерес к себе со стороны интернет-аудитории, о чем написал в Facebook.

"Вчера заполонили интернет криками о том, что я собрал 80 тысяч на отъезд в США, сегодня меня уже нашли на Средиземном море в Израиле. На пляже. В феврале. Спасибо, что хоть в Териберку загорать не отправили", - саркастично заметил он, обращаясь к людям, по мнению политика, подчиняющимся бизнесмену Евгению Пригожину и являющимися "троллями".

Опровергая эти данные, Гудков связывает информационные атаки на себя со своим протестом против мусорных полигонов в Подмосковье и контактов со Страсбургским судом (ЕСПЧ).

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19:54   Бордунов  
18:40 Ваши, Саша, основные права и обязанности:
1. нести глупость, ложь и раздор в массы;
2. блюсти начальственные зады, не щадя языка своего;
3. имтитировать всенародную любов и поддержку казнокрадам, убийцам, педофилам, русофобам.
4. плевать говном в тех, кто не согласен с п. 1, 2 и 3.
На этом ваше право - всё. И не надо спорить.

18:54    
путинские "патриоты" - лицемеры и двойные агенты - имеют гражданство сша, великобритании и прочих стран, как и их семьи. например, жена пескова, навка - американская гражданка, еще 2 бывших жены, пескова - имеют французкое подданство, все дети "патриота" пескова - иностранные подданные... так и в госдуме, совфеде - рыльце в пушку - завтра станут американцами... чиновники всех мастей - бывшие и нынешние - все стремятся приобрести пмж западной страны - для себя, семьи... все рады попасть в шьаьы... сынок жирика, игорь лебедев - визжал от счастья и восторга, загорая в майами и даже бросил свой округ, и заявил что он присоединил свой округ к майами... на самом деле путинский "патриот" - это американец, француз, англичанин - наяву и в душе... ну и как обычно - сам вор громче всех и кричит - "держи вора"... "патриоты" истерично обвиняют оппозицию - пятой колонной, агентами госдепа - отвлекая от самих себя...

18:40    
Тролли-патриоты России, борющиеся с её врагами, вроде Гудкова, имеют право на всё! Даже спорить не о чем!

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