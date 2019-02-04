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10:26

"Левада-центр": Молодые россияне не желают оставаться в стране

Среди россиян, желающих эмигрировать из страны, свыше 40% - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, свидетельствуют данные социального опроса, проведенного "Левада-центром", поступившие в распоряжение "Интерфакса".

Менее всего стремятся выехать за рублей люди старше 55 лет (5%).

В целом, число тех, кто готов покинуть пределы родины, составляет 17% от общего количества респондентов.

О желании переехать жить за границу в основном говорят жители городов с населением более ста тысяч человек.

"Доля россиян, декларативно желающих эмигрировать, за последние годы существенно не меняется, не превышая пятой части от совершеннолетнего населения страны. При этом у каждого пятого жителя России есть родные или знакомые, которые за последние два-три года переехали за границу на постоянное место жительства", - известили в "Левада-центре".

Опрос проведен среди жителей России старше 18 лет. Общее количество респондентов составило 1600 человек.

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12:38    
Когда такие "центры" манипулируют сознанием людей, они никогда не пишут (публично) данные о заказчике опроса и методику определения выборки, только количество опрошенных. В данном случае 1600 чел для всей России, по всем возрастным группам и населённым пунктам - это смешно, если не сказать, что пахнет заказной фальсификацией.

12:31    
Эта реальность, результаты так называемого "русского мира". Сюда-никто, отсюда-большинство.

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