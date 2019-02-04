"Левада-центр": Молодые россияне не желают оставаться в стране

Среди россиян, желающих эмигрировать из страны, свыше 40% - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, свидетельствуют данные социального опроса, проведенного "Левада-центром", поступившие в распоряжение "Интерфакса".

Менее всего стремятся выехать за рублей люди старше 55 лет (5%).

В целом, число тех, кто готов покинуть пределы родины, составляет 17% от общего количества респондентов.

О желании переехать жить за границу в основном говорят жители городов с населением более ста тысяч человек.

"Доля россиян, декларативно желающих эмигрировать, за последние годы существенно не меняется, не превышая пятой части от совершеннолетнего населения страны. При этом у каждого пятого жителя России есть родные или знакомые, которые за последние два-три года переехали за границу на постоянное место жительства", - известили в "Левада-центре".

Опрос проведен среди жителей России старше 18 лет. Общее количество респондентов составило 1600 человек.