По случаю Китайского Нового года Дворцовый мост иллюминируют красной подсветкой

С 4 по 19 февраля 2019 года по случаю наступления Нового года по восточному календарю Дворцовый мост будет иллюминирован красной светодиодной подсветкой, извещает комитет по внешним связям Петербурга.

Акция стала неотъемлемой частью ежегодного городского фестиваля "Китайский Новый год – веселый праздник весны".

"Именно с включения этой подсветки 5 лет назад начиналась история празднования Китайского Нового года в нашем городе. Тогда это вызвало большой ажиотаж, проводились параллели с праздничной иллюминацией на Эйфелевой башне", - сообщил председатель комитета Евгений Григорьев.

Отмечается, что праздничную иллюминацию включат сегодня в 17:25, однако подчеркивается, что планы может нарушить снегопад.

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