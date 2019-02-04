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11:25

Генпрокурор Чайка награждал грамотой проходящего по делу родственника сенатора Арашукова

На просторах интернета получила распространение фотография, на которой запечатлен Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, вручающий грамоту Руслану Арашукову - топ-менеджеру ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань", который, по совокупности, является двоюродным братом арестованного сенатора Рауфа Арашукова.

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Фото: пресс-релиз ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп"

Как выяснили Telegram-каналы, снимок сделан 27 апреля 2017 года. О присутствует в пресс-релизе, размещенном на сайте ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп", главой которого, вероятнее всего, в то время и был Руслан Арашуков.

"Сегодня генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка наградил почетной грамотой генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп и АО «Газпром газораспределение Майкоп» Руслана Арашукова. «За существенный вклад в укрепление законности и обеспечение взаимодействия с органами прокуратуры Российской Федерации»", - следует из пресс-релиза.

Ранее в Сети получил распространение снимок, на котором врио губернатора Петербурга Александр Беглов присутствует на торжественном церемониале по случаю вручения патриархом Кириллом отцу сенатора Раулю Арашукову религиозной награды.

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Сенатору, напомним, предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе двух убийств: зампредседателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также в Петербурге был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

После этого в рамках аналогичного дела были задержаны и арестованы замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов, а также исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере.



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