Петербуржцы жалуются на завышение квартплаты

Чаще всего в декабре 2018 года петербуржцы жаловались в Госжилинспекцию на завышенную квартплату, сообщили в Смольном.

Всего за последний месяц 2018 года в инспекцию поступило 3343 обращения граждан по вопросам эксплуатации жилых зданий. Из них на завышение квартплаты пришлось 970 жалоб. 504 жалобы касались нарушений правил управления многоквартирными домами, 543 – плохого санитарного содержания домов и территорий.

475 раз петербуржцы пожаловались на некачественное предоставление жилищно-коммунальных услуг, 407 раз – на нарушение правил эксплуатации и ремонта инженерных сетей и оборудования. 263 жалобы поступило на незаконную перепланировку домов, 181 – на некачественный или своевременный капитальный ремонт.

По итогам анализа обращений в Госжилинспекции рассчитали «рейтинг» районов, и лучшим из всех оказался Калининский района. Следом идут Кронштадтский, Приморский и Выборгский районы.