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11:48

Силовиков заинтересовала деятельность комитета по здравоохранению

Силовики нагрянули с обыском в петербургский комитет по здравоохранению, передает портал MR7. Следственные мероприятия, вероятно, связаны с оказанием услуг по предоставлению населению льготных лекарств и проходят по статье 293 УК РФ ("Халатность"). 

По предварительным данным, дело может быть связано с превышением объема поставок таких препаратов, как "Флударабин", "Иматиниб", "Тактролимус", "Интерферон бета 1-b". Как пояснил собеседник MR7, данные лекарства, приобретенные за счет бюджета города, могли быть распределены по аптекам без должного контроля и без учета остатков. Впрочем, на данный момент подтвердить либо опровергнуть данную информацию в комздраве не смогли.

"Фонтанка" пишет, что из офисов комитета силовики изымают рабочую документацию. Издание отмечает также, что следователей интересует деятельность "Петербургских аптек".

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