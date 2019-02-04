Главой петербургского ЛДПР переизбран Олег Капитанов

На прошедшем 3 февраля заседании регионального отделения ЛДПР в Петербурге был утвержден новый состав координационного совета, говорится в пресс-релизе партии. В него вошли Олег Капитанов, Юрий Ломакин, Максим Стецура, Евгений Ененков, Валерий Николаев, Ирина Тимошенкова и Кирилл Кисочкин.

Главой отделения в третий раз стал руководитель фракции либерал-демократов в Заксобрании Петербурга Олег Капитанов. Членами контрольно-ревизионной комиссии - так называемой "антикоррупционной" службы - стали Антон Шульгин, Роман Иванов и Павел Иткин.

Срок вновь избранных членов совета истекает через три года.

Капитанов, напомним, с 2014 года состоит в ЛДПР. Петербургским парламентарием в составе фракции либерал-демократов стал в 2016 году.

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