Кабмин поддержал закон об автономной работе рунета при условии доработки

Правительство поддержало законопроект об автономной работе рунета в условиях отсутствия доступа к зарубежным интернет-серверам при условии его доработки ко второму чтению.

В отзыве указано, что в законопроекте не прописано четко, о каких угрозах работе интернета идет речь, кто, кроме операторов связи, должен будет обеспечивать работу. При доработке законопроекта нужно прописать, что требования к средствам противодействия угрозам устанавливаются исходя из необходимости сохранить скорость передачи данных, отметили в правительстве.

Исполнение законопроекта потребует дополнительных средств из федерального бюджета, подчеркнуло в отзыве кабмина. Внося документ в Госдуму, авторы инициативы утверждали, что бюджетные средства для этого не потребуется.

Законопроект об автономной работе рунета при возникновении угрозы из-за рубежа внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в декабре 2018 года. Авторы документа предложили установить на сетях технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к запрещенной информации.