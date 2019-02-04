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13:16

Ряд стран Европы признал Гуайдо новым правителем Венесуэлы

Сразу несколько европейских государств признали главу венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо новым временным президентом страны, извещает РИА "Новости". Так, о солидарности с Гуайдо сообщили в Великобритании, Франции, Испании, Австрии.

Ко мнению "коллег"- членов ЕС присоединились и представители дипломатических ведомств Швеции, Дании, Польши. Ранее о признании Гуайдо новым руководителем Венесуэлы заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Гуайдо нарёк себя новым правителем латиноамериканского государства на прошлой неделе, принеся присягу на улице перед толпой своих сторонников. Его президентство поддержали США, Канада, большая часть стран Южной Америки, и другие. Россия, Китай, Турция, Куба по-прежнему являются сторонниками "старого режима" Николаса Мадуро.

На выходных Гуайдо объяснил, почему РФ и КНР выгоден союз именно с ним.

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16:27    
европа - гуд!.. дави всех тиранов по всему миру!..

13:59    
Ряд стран стран Европы признал, а не ЕС(!!!!!!!!), чьё коллективное решение о признании Гуайдо заблокировала Италия!

13:57    
Американская экспансия в действии! Потому и России надо действовать нагло и борзо, по-американски, не оглядываясь на кого-либо...Завтра освободили от укрофашистов-бандеровцев Харьков, послезавтра Николаев, через неделю Одессу и тд.

13:34   Игорь  
Вчера с утра в своем фейсбуке
Трамп написал опять указ:
Беру французов на поруки,
Макрон никто теперь для вас.
У вас, уже через неделю,
Повторно выборы пройдут.
Мы тут с Помпео посидели
И все за вас решили тут.
Вплоть, до особых указаний,
Мы подобрали вам и. о.
Его видали парижане, -
Жилет был желтый у него.
Через него лишь все вопросы
Решать намерен Вашингтон.
Зависеть будет все от спроса,
И стороны, а не сторон…

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