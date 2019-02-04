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13:37

На проведение матчей Евро-2020 в Петербурге потребуется более 370 млн рублей

Работа оргкомитета во время матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Петербурге потребует выделения более 370 млн рублей из федерального бюджета, передает ТАСС со ссылкой на проект закона.

Из прогнозируемых 376,4 млн рублей 114,18 млн предлагается направить на оплату труда, 28,83 млн – на страховые взносы. Налоги на доходы физлиц потребуют 18,74 млн рублей, на аренду офисов – 15,7 млн. Больше всего денег – 134,73 млн рублей, по расчетам, потребуется на работу волонтеров чемпионата. Прочие организационные расходы оцениваются в 34,22 млн рублей.

Стадион на Крестовском острове, где будут проводиться матчи Евро-2020, планируется оснастить временной инфраструктурой. Она осталась после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году и не потребует дополнительных расходов. Однако ее использование, укано в проекте, потребует дополнительных 12,36 млн рублей.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также игры пройдут в Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго.

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