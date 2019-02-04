Глава Кузбасса о жителях: Тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев упрекнул жителей региона за пренебрежительное отношение к своему здоровью, передает «Коммерсантъ».

«Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора», – заявил Цивилев на конференции местного отделения партии «Единая Россия».

Говоря об основных задачах развития здравоохранения в регионе, губернатор заявил, что власти следует «изменить мышление» кузбассовцев, чтобы «из сегодня преобладающей картинки переместились в правую», то есть, к заботе о своем здоровье.

«Если ты своим здоровьем вовремя не занимаешься, ты потом только лечением занимаешься», - подчеркнул Цивилев.

Цивилев стал губернатором Кемеровской области после того, как в отставку ушел Аман Тулеев – после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», где погибли 60 человек. На стихийном митинге за отставку властей Цивилев, тогда еще вице-губернатор региона, упрекнул потерявшего семью в пожаре Игоря Вострикова в желании «попиариться на горе», а потом публично попросил у родственников жертв прощения, встав на колени.