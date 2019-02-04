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13:57

Глава Кузбасса о жителях: Тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев упрекнул жителей региона за пренебрежительное отношение к своему здоровью, передает «Коммерсантъ».

«Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора», – заявил Цивилев на конференции местного отделения партии «Единая Россия».

Говоря об основных задачах развития здравоохранения в регионе, губернатор заявил, что власти следует «изменить мышление» кузбассовцев, чтобы «из сегодня преобладающей картинки переместились в правую», то есть, к заботе о своем здоровье.

«Если ты своим здоровьем вовремя не занимаешься, ты потом только лечением занимаешься», - подчеркнул Цивилев.

Цивилев стал губернатором Кемеровской области после того, как в отставку ушел Аман Тулеев – после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», где погибли 60 человек. На стихийном митинге за отставку властей Цивилев, тогда еще вице-губернатор региона, упрекнул потерявшего семью в пожаре Игоря Вострикова в желании «попиариться на горе», а потом публично попросил у родственников жертв прощения, встав на колени.

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16:14    
Очень образное описание многих жителей и в нашем городе. Я бы к этому для полноты картины добавил "... и изрыгающие целыми днями по любому поводу   желчь и гадости в инете и на сборищах баранов, которые они называют митингами". Дошло до того, что в аномальном снегопаде, редким за многие десятилетия, виновата администрация. Сообщения синоптиков, что в январе было только два дня без снегопада, они не слышали. Репортажи по стране они не смотрят. Им некогда - они мечут и мечут говно. Я за 35 лет проживания в районе не видел столько УБРАННОГО на газоны снега. Господа говнописатели ! Ваша желчь и злоба не удлинит вашу жизнь. И не хватайтесь судорожно за мышку написать, какой я тролль, едрос, чинопочитатель и прочий бред умственно недоразвитых. Всё будет невпопад.

14:47    
Реорганизовали коомунальную службу. Разогнали местных. Пришли московские.Теперь деньги отсылают в Москву. На уборку снега денег уже не хватает.

14:35    
Летом рассмешило письмо жителей одного российского города Путину с просьбой, чтобы он помог убрать мусор в их дворе...Сами намусорили, а Путин приезжай и убери...

14:25    
14-08
Да (цензура) твою мать! Мы бы убирали, и даже бесплатно, если бы за это пришлым и ушлым бездельникам не платили из нашего же кармана. Если хочешь - убирай и плати оброк тем, кто должен это делать.

14:08    
В Питере аналогичная картина! Лучше бы народ вышел да снег разгр[цензура], бездельники!

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