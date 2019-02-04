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14:16

В Смольном обсудили меры по снижению смертности населения

В администрации Петербурга под руководством вице-губернатора Анны Митяниной прошло заседание Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения.

Митянина начала дискуссию, рассказав о ходе реализации в городе национальной программы "Здравоохранение", изначально установленной Владимиром Путиным в майских указах. Проект преследует множество целей, отметила вице-губернатор, но приоритетным направлением является количественное снижение смертности среди детей и трудоспособного населения.

На заседании было отмечено, что в проекте особое внимание уделено созданию в городе комфортной социальной инфраструктуры, реновации поликлиник, больниц и медицинского оборудования. Митянина предложила собравшимся подумать также и о врачах - в частности, о мерах их соцзащиты.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отчитался об итогах диспансеризации петербуржцев. Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Наталия Башкетова и главврач Боткинской больницы рассказали о принимаемых мерах по снижению смертности от гриппа. О борьбе со смертностью отчитались и другие петербургские чиновники.

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18:04   Отчёты Смольного и прочих не спасают от смерти, а только фиксируют их количество.  
Из года в год увеличивается количество обездоленных людей: бедных, бездомных, безработных, бомжей, сирот, беспризорников,... И как результат, увеличивается смертность населения России...

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