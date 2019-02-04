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15:28

Врански вышел к Смольному с плакатом "Весны" об уборке снега

Лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански вышел в пикет к Смольному плакатом «Весны», критикующем уборку снега на улицах города.

Ранее движение открыло фотоальбом, в который пользователи загружают фотографии с горами снега из разных районов Петербурга. Менее чем за неделю в альбом загрузили более 300 фото.

Также движение провело опрос на тему уборки города, в котором приняло участие более пяти тысяч пользователей соцсетей. Больше всего респондентов признали «виновным» в некачественной уборке врио губернатора Петербурга Александра Беглова, выражали недовольство и в адрес ответственного за уборку вице-губернатора Николая Бондаренко и главы комитета по благоустройству Владимира Рублевского.

Активисты «Весны» расклеили плакаты с критикой Беглова и уборки снега в конце января. Плакат пародирует серию «Давайте говорить как петербуржцы», подготовленную при участии филолога Людмилы Вербицкой. Принявшего в печать плакат активиста «Весны» Михаила Борисова уволили из типографии после визита правоохранителей.

3 февраля во время «экологического» митинга в Удельном парке Врански заявил, что намерен баллотироваться в губернаторы Петербурга.



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16:23    
Сколько же развелось молодых здоровых бездельников ! Собрать всех "активистов", членов каких-то движений, блогеров, разоблачителей, халявщиков из всяких фондов (часто антироссийских)и заставить убирать улицы - и можно выгнать всех дворников да и часть техники. Но -увы ! Эти господа и лопаты держать не умеют. Вот метать говно по любому поводу да ещё за иностранные деньги - это много ума и умения не надо.

15:55    
Лучше бы он вышел с лопатой, да снег убрал, а так на стихии очки хочет заработать

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