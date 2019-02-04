Песков о желании 40% молодежи уехать из России: Не такой высокий показатель

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не рассматривать данные социологического опроса «Левада-центра» о желании молодых людей уехать из России в отрыве от остальных вопросов, передает «Интерфакс».

«Там же, когда вы смотрите социологические опросы, нужно смотреть вопросы, которые задаются. Кроме того, эти показатели нельзя рассматривать, приводить и комментировать в отрыве от всего набора вопросов, которые были по этой теме», - заявил Песков, комментируя данные соцопроса.

О том, что, по результатам опроса, за границу хотят уехать более 40% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, Песков заявил, что это «не такой высокий показатель».

Согласно опросу «Левада-центр», в целом Россию готовы покинуть 17% от общего числа опрошенных 1600 человек. Свыше 40% из них – молодые люди. Менее всего за границу хотят переехать люди старше 55 лет – 5%.