Беглов отправил в отставку не справившегося с зимней уборкой главу Фрунзенского района

Минувшим вечером врио градоначальника Александр Беглов, прислушавшись к многочисленным жалобам жителей юга Петербурга, с выездной инспекцией внепланово посетил Фрунзенский район. Петербуржцы наглядно продемонстрировали исполняющему обязанности губернатора улицы, полные снега, нечищеные тротуары, дворы, которые невозможно пересечь ни пешком, ни, тем более, на автомобиле.

Сегодня, передает телеканал "Санкт-Петербург", Беглов предъявил главе Фрунзенского района Валерию Сапожникову фотографии, сделанные во время объезда, указав на некачественную работу вверенного ему территориального ведомства. Сапожников обещал, что все вскорости будет исправлено, однако Беглов выступление чиновника прервал, сообщив, что принимает его отставку.

Напомним, Сапожников стал главой Фрунзенского района не так давно - в июне 2017 года, до этих пор занимав пост замглавы Петроградского района.

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