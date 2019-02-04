Рассерженные качеством уборки снега жители Петроградки пикетировали у стен администрации

Жители Петроградского района вышли с пикетами к стенам местной администрации и прилегающие к ней улицы с тем, чтобы выразить недовольство почти полным отсутствием уборки тротуаров, дворов и дорог от снега.

В руках у активистов были плакаты, содержащие следующие надписи: "Петроградская завалена снегом и льдом", "Непроходимый кошмар!", "Петроградка завалена снегом - где дворники?".

Фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"

Побеседовать с участниками пикета вышел глава администрации Иван Громов, сообщивший, что чиновники вверенного ему территориального ведомства стараются следить за состоянием улиц, однако уборочной техники району крайне не хватает

Фото: ул. Куйбышева, Telegram-канал "Протестный Петербург"

Напомним, ранее сегодня, 4 февраля, врио губернатора Александр Беглов, отчитав главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова за некачественную "антиснежную" уборку улиц, отправил его в отставку.

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