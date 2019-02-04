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18:26

Серов узнал о своем новом назначении после официального объявления

Информация о назначении 4 февраля на должность главы Фрунзенского района Петербурга Константина Серова появилась на сайте Смольного до того, как сам Серов получил соответствующий приказ.

Городская администрация разослала пресс-релиз с информацией о назначении Серова в 17-55 часов. За несколько минут до этого сообщение о кадровой перестановке появилось на сайте Смольного.

В 18-07 Серов в телефонном разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что не может комментировать свои новые обязанности, так как пока не видел приказ о своем назначении.

Напомним, Константин Серов с 18 января 2019 года был советником врио губернатора Петербурга Александром Беглова. До этого в течение почти двух лет работал в должности вице-губернатора. До назначения заместителем губернатора, Серов возглавлял администрацию Невского района Петербурга.

Предыдущего главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова временный глава города отправил в отставку за плохую уборку снега. Днем раньше пресс-служба Смольного опубликовала фотографии, на которых Беглов ходит по Купчино среди сугробов.

 



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