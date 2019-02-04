Заявившему о пытках аспиранту МГУ продлили задержание на 72 часа

Балашихинский горсуд Московской области продлил на 72 часа срок задержания аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, передает «Интерфакс».

Мифтахова подозревают в нарушении ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). Сообщается, что правоохранители вышли на него, расследуя дело после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января.

Ранее еще один задержанный по этому делу, Даниил Галкин, рассказал о пытках со стороны силовиков: по его словам, его и Мифтахова избивали, в том числе электрошокером. Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина также сообщала, что ее подзащитный говорил ей о пытках, и на его теле остались соответствующие следы. Ученые-математики и преподаватели ряда университета на сайте студенческого интернет-журнала Doxa опубликовали открытое письмо с призывом прекратить пытки и потребовали «прозрачного и справедливого судебного разбирательства».