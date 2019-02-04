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4 февраля, 19:31

Беглов заявил о готовности выделить деньги из резервного фонда на уборку улиц от снега

На расчистку улиц Петербурга от снега город готов выделить дополнительные средства из резервного фонда, передает  Смольный со ссылкой на врио губернатора Алекcандра Беглова.

На совещании с чиновниками Беглов подчеркнул, что критерием уборки снега должно быть не количество техники и вывезенного снега, а «такой наглядный показатель, как "чисто – не чисто", "скользко – не скользко"». Он признал неудовлетворительной организацию работы оперативных штабов в районах, отсутствие координации уборочной техники, коммунальных служб и ГИБДД. Обратил внимание Беглов и на отсутствие площадок, где автомобилисты могли бы оставить машины, пока рабочие убирают снег с крыш.

Врио губернатора подчеркнул, что все это – зона ответственности глав районов. Он поручил, в том числе, проанализировать работу коммунальщиков и сверить графики уборки жилищного комитета, районных администраций и комитета по благоустройству.

Комитетам по развитию предпринимательства и по промышленной политике поручено договориться с торговыми сетями и арендаторами коммерческих объектов, чтобы «все в равной мере отвечали за свои территории и коммуницировали с городскими службами по вывозу снега».

Отдельно поручения Беглова коснулись пострадавших от некачественной уборки петербуржцев. Социальным службам поручено оказывать пострадавшим помощь – например, доставлять продукты.

«У нас с вами нет выходных, нет оправданий. За нами 5,5 миллионов петербуржцев, которые нам доверяют», – заявил Беглов.

Вопрос уборки снега в Петербурге остается болезненным для представителей Смольного и петербуржцев. Плохая уборка улиц стала поводом для увольнения главы Фрунзенского района Валерия Сапожникова. На его место назначен Константин Серов.

Выделить средства из резервного фонда для уборки улиц ранее предложил депутат Борис Вишневский. Деньги он предлагал выплачивать тем горожанам, кто был бы готов помочь с уборкой улиц. Тем не менее Беглов после долгового молчания заявил, что правовых оснований для этого нет. Перед этим врио губернатора успел упрекнуть Вишневского в поездке в Австрию в 2013 году и в Гамбург в 2018-м в составе парламентской делегации вместо некого «городского субботника», а когда депутат сам взялся за уборку снега и рассказал о покорении «пика Беглова» - в «покорении гор, вместо того, чтобы помочь».

 



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4 февраля, 23:05    
Да даже если весь Калининский район засыпет снегу с горкой - сына генерала никто не тронет, кишка тонка у Беглова.

4 февраля, 22:41    
Трубу на Калининской ТЭЦ прорывает на каждую оттепель, по шесть раз за зиму.
Бывают же такие трубы!

4 февраля, 22:39    
Кстати, да, что с отоплением в Калининском районе? Зима закончилась? Отопительный сезон завершен?

4 февраля, 22:30    
Беглов - это наказание Санкт-Петербурга за грехи. За то, что не любили Полтавченко.

4 февраля, 22:24    
Там глава сын генерала Пониделко - он неприкасаемый.

4 февраля, 22:18    
Сейчас по каналу СПб объявили, что самый лучший район в городе Калининский. Тепла нет уже 2-ое суток, трубу прорвало и исправить не могут, транспорт еле ходит, все снегом завалено, но самый лучший. Что же делается в самом худшем?

4 февраля, 21:50    
Скоро весна, и так растает.

4 февраля, 20:21    
И опять в очередной раз весь резервный фонд растащат, разворуют, а город как был неубранным, превращенным в гараж, так и останется.

4 февраля, 20:09    
«Действующий губернатор» внезапно узнал, что у него есть резервный фонд?

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