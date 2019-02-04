Красимир Врански: «Я не оппозиционный кандидат»

ЗАКС.Ру пообщался с основателем движения «Красивый Петербург» Красимиром Врански, заявившим о желании участвовать в губернаторских выборах. Самовыдвиженец из среды общественников объяснил, почему он не оппозиционер и не технический кандидат, и рассказал, где планирует брать деньги на выборы.

фото: из архива Красимира Врански

- Красимир, зачем вам понадобились эти выборы?

- Я баллотируюсь из-за безысходности. Каждый раз нам подсовывают бабушек и дедушек, хотят, что бы они нами управляли. Но у этих людей нет выдающихся способностей быть руководителями. Мне это надоело, и я хочу что-то менять. В Петербурге достаточно способных, умных людей, экспертов, которые сами могли бы руководить своим городом. Я хочу создать запрос на подобные изменения, на изменение управленческих решений. Элементарно, чтобы закон соблюдался. Должен быть некий толчок, запрос со стороны общества. Я хочу как раз показать потребность людей в решении их проблем, отстаивать их интересы.

- Как планируете пройти пресловутый муниципальный фильтр?

- Перед ним мне, будучи самовыдвиженцем, еще надо будет собрать порядка 70 тысяч подписей. До муниципального фильтра и сбора подписей у нас пять месяцев. Я вступаю в гонку, начинаю вести предвыборную кампанию. Мне уже пишут люди, которые хотят поддержать, в том числе муниципальные депутаты, готовые отдать за меня свой голос. Со вчерашнего дня у меня все соцсети завалены предложениями о помощи.

- А вы видели реакцию Telegram-каналов на ваше выдвижение? Одни пишут, что вы пытаете обратить на себя внимание Смольного, другие называют новым Тахиром Бикбаевым, то есть потенциальным техническим кандидатом.

- Техническим кандидатом я по-любому быть не могу. Никакой технический кандидат не может себе позволить критики в адрес Смольного и временно исполняющего обязанности губернатора. Я не читают эти «телеграммы», поэтому ничего не видел. Но я слышал и про Бикбаева, и про «руку Кремля», и даже про «Справедливую Россию». Слышал про встречу [Алексея] Навального и [Евгения] Пригожина, что это как-то хитро со мной связали.

- То есть якобы Навальный с Пригожиным обсуждал вас?

- Да. Говорили, что якобы встреча Навального с Пригожиным со мной связана. Но я не уверен, что они встречались. Не понимаю, какие темы у них могут быть. Просто сплетники судят по себе: если они что-то делают, то должны за это что-то получить или за ними кто-то должен стоять. А за мной стоят только люди с их проблемами.

- Вы оппозиционный кандидат?

- Почему? Нет, я здесь живу (смеется). Я домашний кандидат.

- А как же критика Смольного?

- Поймите правильно. Кто бы ни сидел в Смольном, если он плохо выполняет свои обязанности, он встретится со мной по-любому, неважно в какой он партии. В данном случае там сидит [врио губернатора Петербурга Александр] Беглов, который даже город элементарно не может почистить. О каких еще решениях проблем может идти речь? Я не оппозиция, я просто не доволен теми кадрами, которые сейчас там сидят.

- Возможен ли сценарий, при котором вы снимите свою кандидатуру в поддержку другого кандидата?

- В пользу какого другого кандидата?

- Например, в пользу Бориса Вишневского. Повестка у вас с ним пересекается.

- В прошлом году Вишневский выдвигался, но я не видел, чтобы он вел кампанию. Понимаю, что есть достойные люди. Будем смотреть, кто как себя покажет. Не исключаю, что наша команда может поддержать другого кандидата.

- Какие первые шаги вы сделаете в должности губернатора?

- Я обещал, что запросы горожан, которые будут поступать за время кампании, мы будем выполнять. Будет несколько дней собраний с разными органами власти по разработке плана решения этих поступивших проблем горожан.

Далее я уволю несколько человек, которых не должно быть в Смольном. Первым будет Николай Бондаренко, который отвечает за уборку города, вторым – [председатель комитета по благоустройству Владимир] Рублевский, потом – жилищный комитет, жилищный инспектор.

Свой план и свою программу мы сформируем в течение месяца. Я надеюсь собрать лучших общественников, неравнодушных людей, без отрицательных бэкграундов. Этой командой мы составим программу. Она будет открытой - мы примем любые корректировки от людей, создадим ее вместе с горожанами.

- Члены вашей команды беспартийные?

- На данный момент все мои люди – беспартийные активисты, общественники. Но я намерен обратиться к каждой политической силе, чтобы они выделили кого-нибудь в мою команду, чтобы мы вместе могли заботиться о людях. Опять-таки я обращусь к людям, потому что в некоторых партиях я вообще нормальных людей не знаю, например, в ЛДПР или «Единой России». Может быть, просто я не знаю. Поэтому я обращусь к людям, может быть, кого-то порекомендуют.

- Нужно ли пересматривать границы города? Например, жители Кудрово и Мурино время от времени собирают подписи за вхождение в Петербург.

- Кудрово и Мурино рано или поздно станут частью Петербурга. Мы и так связаны с ними. Люди, живущие в Кудрово, живут и работают в Петербурге. Кварталов массовой застройки и в черте города хватает: Шушары, Горелово. Там понастроили муравейников, а социальной инфраструктуры не хватает. По этому вопросу будет отдельная тема. Застройщикам, у которых есть несданные социальные объекты, разрешение на новое строительство выдаваться не будет, пока не дотянут свою социалку.

- Как решать транспортные проблемы удаленных от центра территорий?

- У всех разные проблемы. В целом есть большие жилые кварталы, жители которых выезжают в центр города на работу. Но если мы понастроим социалку, то им не надо будет ездить в школу или больницу за пределы своего микрорайона. Если мы построим бизнес-центры и производства, предоставляющие рабочие места, то люди будут работать в своих районах.

- Редевелопмент промзон под жилую застройку не нужен?

- Ни в коем случае. Нужно развивать эти территории в направлении торговли и производства. Если, например, есть какой-то одноэтажный барак, то его нужно модернизировать, чтобы создать как можно больше рабочих мест. Нужно наладить экологически чистое бесшумное производство. Конечно, нужны и рекреационные зоны, воздуха в центре не хватает. Но я против того, чтобы строить в «сером поясе» жилье. Город совсем встанет и задохнется.

- Нужно ли продолжать сотрудничество с «Метростроем»?

- Хороший вопрос (смеется). Я в этот момент еще не погружался. Когда мы соберемся с нашей командой, мы выработаем позицию. Естественно, на данный момент нужно удовлетворить потребности рабочих, которым не выплачивают заработную плату. Это в первую очередь. А дальнейшие планы… Чтобы понять систему, нужно быть внутри и видеть все взаимоотношения между Смольными, КРТИ и «Метростроем».

- Как оптимизировать городской бюджет? За счет чего можно увеличить доходную и уменьшить расходную части?

- Мне кажется, что бюджет нужно сделать максимально прозрачным, чтобы люди понимали, какие деньги куда идут. Мы не получаем детализацию, мы не видим, сколько стоит квадратный метр школы, квадратный метр больницы, квадратный метр парка. Люди не владеют цифрами и не могут подключиться. Все это сознательно завуалировано, чтобы у власти была возможность проводить картельные сговоры.

- Основатель «Красивого Петербурга» на посту губернатора не отпугнет от города потенциальных инвесторов? Все-таки реализация многих проектов была отменена при участии градозащитников, в том числе и вашего движения.

- Я очень хорошо отношусь к девелоперам, потому что это некий двигатель развития. Но если девелоперы хотят снести историческое здание, разрушить исторический вид, застроить парк, то они нарушают интересы огромного количества людей, всего российского народа, потому что это достояние всех людей. Такие девелоперы недобросовестные.

- Можете назвать примеры последних удачных и добросовестных инвестпроектов?

- Да я даже не могу назвать, честное слово. Возьмем то, что на слуху. «Лахта-центр». Обманули людей, сказали, что его не будет видно в центре города. Как не видно? Его видно со всех сторон. Это обман, сговор бизнеса и властей. Или ЗСД. На Канонерке шум стоит сутками со всех сторон. Решите проблему этих людей, расселите их в другие места. Это элементарные вещи, которые нужно делать. Но когда бизнес делается за счет ущемления прав других людей, надо задуматься, стоит ли с таким бизнесом работать. Сейчас хотят строить ВСД, тоже сомнительный частный бизнес-проект.

- По-вашему, проект ВСД нужно отменить?

- Я пока не вижу в нем необходимости. Но опять-таки по всем крупным проектам я буду привлекать экспертов, чтобы они могли назвать плюсы и минусы, собрать мнение горожан и принять решение.

- Вы уже объявили о сборе пожертвований на свою губернаторскую кампанию. Помимо этого есть свои накопления или договоренности о финансировании?

- Естественно, нужны большие средства. Я веду переговоры со всеми, кто хочет меня поддержать. Но я понимаю опасения многих людей. Если кто-то будет открыто мне помогать, им могут закрыть бизнес. Помогать – очень опасное дело. Я постараюсь для всех жертвователей обеспечить максимальную защищенность и анонимность.

- А активисты «Красивого Петербурга». Их вы не ставите под угрозу?

- Я прекрасно понимаю, что меня, соратников и все мои проекты будут пытаться дискредитировать. Проекты и движение созданы, чтобы решать проблемы горожан. Но мы к сегодняшнему дню пришли в тупик. Во-первых, в Смольном нет способных кадров, готовых решать проблемы. Во-вторых, они даже закрыли свою электронную почту, чтобы люди не смогли отправлять обращения. Между людьми и Смольным огромная пропасть. Моя деятельность направлена на решение проблем. А сейчас, без подобной кампании, решение проблем встало. Поэтому я пришел к тому, что у властей нужно требовать с позиции кандидата в губернаторы.

- Так вы боретесь за победу или кампания нужна вам, чтобы громко заявить о своей позиции?

- И то, и то. Потому что во время битвы я буду заявлять о проблемах и предлагать свои варианты решения. Возьмут их или не возьмут – не знаю. Мы ведем полноценную кампанию и параллельно хотим решить множество задач. Я хочу создать запрос на изменения. Не хочу дедушек-руководителей, хочу нормальных активных молодых людей. Я хочу видеть в управлении городом петербуржцев. Почему нам назначают людей из Москвы? Почему нам говорят, как жить? Мы что хуже всех что ли, я не понял? Я хочу, чтобы здесь произошли конкретные изменения. Для этого нужна максимально громкая кампания.

Беседовал Сергей Еремеев

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