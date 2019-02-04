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20:08

Дочь активистки "Открытой России" Шевченко похоронили в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону похоронили дочь активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Сергея Ковалевича.

По словам адвоката, на похоронах присутствовали близкие люди. «С формальностями не было проблем, люди вникли в ситуацию, Анастасии были даны необходимые разрешения», - сказал Ковалевич, добавив, что Шевченко уже находится дома.

17-летняя Алина Шевченко умерла в реанимации 31 января. Ее мать Анастасию, заключенную под домашний арест, поначалу не пускали к дочери и отпустили только вечером, дав провести в больнице ночь.

Шевченко предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной нежелательной в России). Ранее суд отклонил жалобу защиты на домашний арест активистки, отказавшись отпустить ее под подписку о невыезде.

Дело Шевченко – первое уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в нежелательной организации. Среди вменяемых Шевченко эпизодов «сотрудничества» - участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

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