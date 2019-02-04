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4 февраля, 20:34

Оргкомитет марша памяти Немцова просит Собянина помочь с проведением акции

 

Оргкомитет марша памяти Немцова попросил мэра Москвы Сергея Собянина оказать поддержку в проведении акции, передает «Интерфакс» со ссылкой на движение «Солидарность».

В письме указано, что марш планируется провести в воскресенье, 24 февраля. Организаторы надеются на помощь структур правительства Москвы, которые находятся в подчинении мэра, как на стадии подготовки, так и во время его проведения по согласованному маршруту. Со своей стороны оргкомитет гарантировал, что акция будет носить мирный характер, а подготовка к ней будет проходить во взаимодействии с мэрией.

Среди подписавших письмо 42 человек – глава «Солидарности», муниципальный депутат Илья Яшин, глава партии Парнас Михаил Касьянов, председатель «Яблока» Эмилия Слабунова, председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший, политики Геннадий и Дмитрий Гудковы.

Ранее общественные деятели призвали увековечить память Немцова в Москве и защитить народный мемориал на месте убийства политика от разорения со стороны активистов.

Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в 2015 году. Киллер несколько раз выстрелил в оппозиционера и скрылся. По обвинению в убийстве в 2017 году нескольких человек приговорили к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатор убийства Немцова до сих пор не найден.

 

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