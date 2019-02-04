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4 февраля, 20:56

На фестивале современного искусства в Artplay похитили картину с Путиным

В московском центре дизайна Artplay во время фестиваля современного искусства Kot Art Fest похитили картину Никиты Теплого с портретом Владимира Путина, передает «Дождь» со ссылкой на креативного продюсера выставки Мэри Лисовскую.

Как пропала картина под названием Rabotay, организаторы точно не знают. По словам Лисовской, предполагается, что это был «кто-то из участников или люди со стороны», поскольку вход на фестиваль был открыт для всех совершеннолетних посетителей. Пропавшую картину она оценила примерно в 100 тысяч рублей.

Artplay сдавал организаторам выставки помещение без охраны, сообщила пресс-секретарь центра Наталья Рубина. По ее словам, количество пришедших «сильно превысило ожидания», и как украли картину, никто не видел.

Kot Art Fest проводится для поддержки молодых художников. Основатель фестиваля, художник TOMVA (Артем Гаврилюк-Божко) подчеркнул, что организаторы не несут ответственности за работы перед авторами, о чем предупреждают заранее.

Картина Rabotay с Путиным – часть серии работ Теплицкого, где, по его словам, изображены «персонажи, очень похожие» на главу Чечни Рамзана Кадырова (с подписью Izvinis), премьер-министра России Дмитрия Медведева (Derjites) и первого президента России Бориса Ельцина (Buhay). По словам художника, эта серия – отсылка к работе Obey современного американского художника Шепарда Фейри.

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4 февраля, 23:57   Сергей Леонидович  
Это тот же заказчик, что и Куинджи заказал. Сейчас будет шантажировать, требовать обмен на картину с Путиным))

4 февраля, 23:45   Бордунов  
Лучше бы самого Путина.

4 февраля, 23:13    
он ее стащил чтобы сжечь на красной площади...

4 февраля, 21:48    
Да кому она нужна.

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