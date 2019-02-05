Митингующие снеговики требовали разобраться с дорогами в Мурино

Вечером 5 февраля, устав от постоянных отговорок Смольного по поводу разрещения транспортного кризиса в Мурино, местные снеговики "вышли" на протестный митинг: проживающие в ЖК "Новая Охта" петербуржцы и их соседи соорудили у "фантомной" развязки на проспекте Маршака группу из снежных "скульптур" с тем, чтобы в очередной раз привлечь внимание администрации города к острой транспортной ситуации в районе.

Фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"

"Дорога всё так же в подвешенном состоянии, народ всё так же месит грязь, идя к остановкам из-за отсутствия тротуара... Крымский мост построили, а тут с 200 метров асфальта разобраться не могут, а мы платим налоги!. У народа заканчивается терпение; без этой дороги мы и наши дети находимся в опасности", - манифестируют местные жители.

Фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"

Снеговики стоят с лозунгами: "Мы устали месить грязь, идя к остановке!", "Хватит говорить и обещать, от слов тротуар не появится", "Без этой дороги наши дети в опасности".

В июле 2018 года ЖК "Новое Мурино", расположенный на границе города с областью, оказался под угрозой изоляции от близлежащих транспортных магистралей. До 5 июня комплекс с Токсовским шоссе связывал узкий бетонный проезд, который устранили после открытия новой дороги. Обновленный участок дороги, впрочем, вызвал диссонанс у чиновников из администрации Красногвардейского района, которые сочли, что новый путь незаконен, и потребовали, чтобы КИО занялись её демонтажем.

Обитатели "Новой Охты" уверены, что частично помочь проблеме могло бы продление проспекта Маршака до развязки с Пискаревским проспектом. В декабре в КРТИ ответствовали, что средств на строительство данной перемычки в бюджете не предусмотрено вплоть до 2022 года.

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