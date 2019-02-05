Росстат рассказал, откуда в 2018 году возник рекордный рост ВВП

Столь неожиданно высокие показатели роста российского внутреннего валового продукта (ВВП) в 2018 году произошли ввиду возросшего уровня добычи полезных ископаемых, а также благодаря оптовой и розничной торговле, успехах в строительстве, пояснили в Росстате новость о "стахановских" темпах роста экономики.

"Данная оценка ВВП основана на оперативных внутригодовых данных федеральных статистических наблюдений о результатах деятельности организаций с учетом уточнений респондентов", - следует из комментария счетного ведомства.

Напомним, согласно данным Росстата, озвученным накануне, показатель ВВП в 2018 году достиг отметки 2,3% по сравнению с 1,6% годом ранее, таким образом, побив максимальную отметку, зафиксированную в 2012 году.

При расчетах в ведомстве опирались на предварительную оценку основных макроэкономических показателей и статистические данные о результатах деятельности организаций за год. Помимо прочего, использовалась информация об исполнении консолидированного бюджета России, оценка платежного баланса и индексы внешней торговли.

Вместе с тем, подытожили в Росстате, результаты всё равно ещё требуют коррекции.