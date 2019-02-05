Радиоактивный газ приостановил работу детского сада в Кузбассе

Детский сад в городе Белово Кемеровской области экстренно прервал свою работу ввиду обнаружения в стенах здания опасного выброса радона (радиоактивного газа), извещает управление Федеральной службы судебных приставов по Кузбассу.

По данным УФССП, повышенный уровень радона обнаружили санитарные врачи в своем кабинете и двух детских спальнях. Отмечается, что выявленная концентрация газа представляет "непосредственную угрозу здоровью" детей и воспитателей.

"Продукты распада радона, попадая в легкие человека вместе с воздухом, выделяют альфа-частицы, которые поражают клетки эпителия и вызывают в легочной ткани микроожоги. Повышенная концентрация изотопов радона может привести к раку легких и повредить костный мозг человека", - сообщили приставы, не указав, впрочем, источник заражения.

В связи с дальнейшим выяснением причин появления газа заведение приостановило работу на 11 суток.

Напомним, ранее в Кузбассе забил тревогу местный детский омбудсмен, которому массово поступили сообщения о том, что дети в сельских школах ввиду недоедания падают в голодные обмороки.