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10:33

Бондаренко представил коллективу администрации Фрунзенского района нового начальника

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко представил сотрудникам администрации Фрунзенского района их нового руководителя - советника врио градоначальника Александра Беглова Константина Серова, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Бондаренко поблагодарил за работу бывшего главу района Валерия Сапожникова. Он отметил, что его в городе знают как хорошего хозяйственника. 

Вице-губернатор подчеркнул, что новый руководитель администрации "в городе человек известный". В свою очередь Серов сообщил, что району предстоит воплотить в жизнь ряд амбициозных задач.

"Все планы будут реализованы. Надо хорошо потрудиться, чтобы Фрунзенский район мог реально выйти на первое место", - сказал Серов в обращении к сотрудникам администрации. Какие именно задачи планирует решать новый глава района, он не пояснил.

Ожидалось, что на в представлении советника врио коллективу примет участие сам врио либо глава его аппарата Любовь Совершаева, но ни один из них не приехал.

Напомним, неожиданно для самого себя Константин Серов стал главой Фрунзенского района накануне, 4 февраля. Да того, как стать советником Беглова, Серов был вице-губернатором Петербурга, ответственным за внутреннюю политику. Еще раньше, с 2013 по 2017 год, он был главой Невского района. Также он был депутатом Заксобрания от "Единой России" на протяжении пяти созывов.

После назначения на пост советника губернатора Серов сообщал, что будет отвечать за подготовку к выборам губернатора Петербурга.



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12:05    
Всех чиновников следует пересадить на городской транспорт, в первую очередь ВРИО и глав райнов, чтобы на своей шкуре почувствовали, какая беда надвигается...

11:04    
Главу Калининского района когда снимут? В районе не делается НИЧЕГО!
 Горы снега, и ни одного человека с лопатой.

11:01    
Нашли повод (уборка снега) снять бывшего главу Фрунзенского района. Не угодил!
По причине уборки снега тогда можно всех глав районов снять и Беглова тоже.
В городе снежный коллапс, снег не вывозится, убирается плохо. Ходим по снежной каше, прикрывающей лед.
Всем травмированным в городе от падений следует подать судебные иски.
В советское время все выходили на уборку снега (ИТР, студенты, военные, продавцы).
И вывозили снег с улиц.
Страшно подумать, что будет, когда снег начнет таять!!!
Не справляется администрация с уборкой снега! Чем занимался Полтавченко, если в городе мизерное количество снегоуборочной техники???
Всех чиновников следует пересадить на городской транспорт, в первую очередь ВРИО и глав райнов, чтобы на своей шкуре почувствовали, какая беда надвигается...

10:59    
Эх, Сапожников, уж слишком ты защищал иноверцев и их стройку в парке Интернационалистов. Забыл ты кто, где и с кем воевал на чужой земле. Парк наш. Помни. И детям передай.

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