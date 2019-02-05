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11:07

Суд обязал "Водоканал" привести в порядок качество сбрасываемых в реку Охту стоков

Городской суд Петербурга обязал ГУП "Водоканал" в кратчайшие сроки привести в соответствие с требованиями закона качество сбрасываемых в реку Охта сточных вод, извещает пресс-служба городской прокуратуры.

В ходе проверки природоохранной прокуратуры выяснилось, что "Водоканал" сливал в реку стоки с превышением установленных нормативов, в связи с чем ведомство обратилось в Дзержинский суд с иском об обязании организации предпринять меры по повышению качества сбрасываемой воды. Однако суд иск счёл необоснованным и в удовлетворении прокуратуре отказал. Тогда прокурор обжаловал решение в Горсуде, которое было отменено апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам, в следствие чего иск прокурора был полностью удовлетворен.

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11:59    
Прокурор - Молодец! Дзержинский судья - неуважаемая бесхребетная особь.

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