За заседание суда по делу Михайлова и Литвина пустили ограниченное число слушателей

На заседание Фрунзенского райсуда по делу "вытоптанного газона", фигурантами которого являются координаторы петербургского штаба Навального и движения "Весна" Дениса Михайлова и Богдана Литвина, не пустили не менее 10 слушателей, передает корреспондент ЗАКС.Ру

У входа в зал суда судебные приставы переписывали паспортные данные каждого слушателя. После того, как в зал прошло 13 человек, они объявили, что смогут пройти еще 5 человек.

"Сами решайте, кто из вас пройдет", - сказал один из приставов слушателям. После этого пустили 5 человек. Не менее 10 остались в коридоре.

В декабре стало известно, что горпрокуратура подала иск к Михайлову и Литвину на 10,9 млн рублей, обвиняя их в порче городского имущества во время акции "Он нам не царь" 5 мая 2018 года. Тогда митинг начался в Александровском саду, а затем перерос в шествие нескольких тысяч человек по Невскому проспекту и закончился массовыми задержаниями на Невском проспекте и у Эрмитажа.

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