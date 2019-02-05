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11:48

Мэрия Москвы отказала в согласовании "Марша материнского гнева"

Столичные власти отказались согласовывать заявку на проведение в Москве 10 февраля "Марша материнского гнева" - акции в поддержку представших пред судом женщин-активисток Анастасии Шевченко, Лии Милушкиной и других.

Один из организаторов, Варвара Грязнова, опубликовала в Facebook ответ, полученный от департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, в котором говорится, что заявка подавалась на мероприятие 10 февраля, тогда как уведомление поступило 1 февраля, "то есть, менее чем за 10 дней до проведения мероприятия". 

Однако активисты по-прежнему планируют выйти на улицу в обозначенный день.

"Мы сами и наши друзья выйдем и прогуляемся в этот день 10 февраля, от Новопушкинского сквера по пешеходной части бульваров до Кропоткинской. Мы знаем свои законные права", - следует из сообщения Грязновой.

Напомним, дело в отношении Шевченко – первое уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в нежелательной организации. Среди вменяемых активистке "Отрытой России" эпизодов "сотрудничества" - участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах. Не так давно женщина потеряла тяжелобольную дочь.

Преследование активисток за их политическую позицию и послужило "триггером" к подготовке марша. По примеру москвичей, жители Петербурга собираются выйти на аналогичную акцию.

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15:40    
15-31
"А вот кто мне расскажет...". Здесь, полагаю, никто не расскажет, потому, что в такие сферы попадают не по собственному желанию, заслугам или образованию, а исключительно по мановению и желанию кукловодов. А их мотивацию нам никто не объяснит.

15:31    
11-52
 Всё -таки физики, учителя, имеющие общее интеллектуальное развитие, могут принести пользу в Думе. А вот кто мне расскажет про образование спортсменов, засилье которых сейчас в Думе, Видел, как именитые гимнастки, дорвавшиеся( явно не за счёт умственных данных ) в зале заседаний под камерами хвастались своими нарядами. Вот где позор ! И есть уже желающие из "отставных" спортсменов, которые без стыда и сомнения говорят о своём будущем членстве в Думе.

12:02    
"Марш материнского гнева" должен пройти повсеместно6
П О З О Р
-собирать по СМС деньги на лечение больных детей!
-получать копеечные дотации на содержание детей!
-отсутствие  школ и  детских садов!
-отсутствие бесплатных кружков по интересам! и т. д.
Вместо этого власть ТУПО   тратит деньги на содержание каких-то молодежных комитетов, дурацких тренингов, где кроме снобизма ничего не воспитают и т.д.

11:52    
Пока финансовые, экономические, промышленные и  хозяйственные вопросы в  страны  во властных структурах будут решать педагоги, физики, страховщики и т.д., люди , НЕ ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОПЫТА РАБОТЫ, в стране буде процветать коррупция, так как невежды другого не умеют.
И еще умеют только запрещать и "не пущать".

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