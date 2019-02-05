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12:04

Суд отказался приобщить Навального соответчиком по делу о вытоптанных газонах в Петербурге

Судья Наталья Подольская 5 февраля не удовлетворила ходатайство, отправленное от имени Алексея Навального во Фрунзенский районный суд Петербурга, с просьбой приобщить основателя Фонда борьбы с коррупцией соответчиком по иску прокуратуры на 11 млн рублей к активистам Денису Михайлову и Богдану Литвину.

Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, против удовлетворения ходатайства высказались все стороны процесса. В частности, защитник Дениса Михайлова Александр Помазуев пояснил, что вброс “фейкового” ходатайства был сделан в политических целях.

- Очевидно, это попытка использовать суд в политических целях, чтобы определенные силы попиарились и сделали красивы заголовки в СМИ, - заявил Помазуев.

Судья Подольская отказалась удовлетворить ходатайство, поскольку “невозможно определить лицо, подписавшее ходатайство”, это лицо не явилось в суд, а перечень ответчиков определяет истец.

Напомним, 1 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила в своем Telegram-канале, что Алексей Навальный обратился в Фрунзенский суд с просьбой приобщить себя соответчиком по делу Михайлова и Литвина. Позже сторонники Навального назвали эту информацию “фейком”, а сам глава ФБК обвинил в этом инциденте "людей Беглова".

Прокуратура Петербурга пытается отсудить около 11 млн рублей у координатора петербургского штаба Навального Дениса Михайлова и участника движения “Весна” Богдана Литвина. По их мнению, активисты должны компенсировать сумму ущерба городу от акции 5 мая 2018 года “Он нам не царь”, в ходе которой, по данным ведомства, были вытоптаны газоны, сломаны цветы и кустарники.

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15:24    
"Молодцы" садовники. Весь отпад, неухоженные газоны и неполитые цветы списали на случайных людей. Предполагаю, что "вытоптанные" газоны они "стригли" по отчёту 6 раз за сезон, естественно за деньги.

12:56    
Заставь дурака богу молиться.....

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