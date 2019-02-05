В Следкоме заявили о "подвижках" в деле об убийстве Немцова

Следственный комитет сделал «определенные подвижки» в поиске заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова, заявил зампредседателя СК РФ Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».

Подробнее рассказать о достигнутых результатах представитель Следкома отказался, отметив, что это преждевременно. «К тому же интервью могут прочитать и фигуранты расследований. Зачем им преподносить все тонкости нашей работы на блюдечке с голубой каемочкой?» - добавил Краснов.

Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в 2015 году. Киллер несколько раз выстрелил в оппозиционера и скрылся. По обвинению в убийстве в 2017 году нескольких человек приговорили к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатор убийства Немцова до сих пор не найден.

Ранее общественные деятели призвали увековечить память Немцова в Москве и защитить народный мемориал на месте убийства политика от разорения со стороны активистов. В конце марта планируется провести марш памяти Немцова.