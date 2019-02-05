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12:40

ВШЭ: Российские педагоги предпочитают закрывать глаза на травлю школьников

Проанализировав свыше 80 трудов по теме подросткового "буллинга", опубликованных на мировых научных передовицах, ученые института образования Высшей школы экономики (ВШЭ) пришли к выводу, что по всему миру с травлей сталкиваются почти 35% учащихся. Примечательно, передает "Коммерсант", что более остальных детей (27,5%) эта проблема коснулась российских школьников.

Согласно анализу ВШЭ, чаще других жертвами подростковой агрессии становятся несовершеннолетние, живущие в нестабильной семейной атмосфере. О том, что с ними творят сверстники, родителям они докладывать не спешат.

Исследования показали, что число учеников, подвергающихся "буллингу", значительно больше, чем кажется учителям.

В роли школьных агрессоров часто выступают дети тех отцов, кто сам раньше занимался травлей одноклассников. В группе риска находятся также семьи, где вопросы воспитания ребенка являются предметом спора: например, в случае, если "невовлеченность отца сопровождается сверхконтролем со стороны матери".

Доцент кафедры психологии образования школы педагогики Дальневосточного федерального университета Ольга Калиниченко рассказала также, что опрос, проведенный среди школьников Уссурийска, показал, что дети не желают говорить о травле с учителями, в связи с чем у последних складывается ложное представление о быте учащихся.

"Однако тот факт, что ученики, отмеченные учителями, как правило, и сами признавались, что издеваются над сверстниками, может свидетельствовать, что часть учеников проявляют агрессию открыто, не скрываясь от учителей", - констатирует Калиниченко.

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15:41    
ВШЭ - детище гайдара, созданное под идейным и финансовым патронатом антироссийскими силами для выращивания образованной( в отличие от баранов на митингах ) пятой колонны. И свою задачу они с трудом, но выполняют.

13:15    
Экономикой управляют не преподаватели, а аффективные манагеры с квартирами за 1.5 лиарда.

12:58    
В государстве есть Высшая школа экономики, а экономика страны в упадке! Это потому, что ею управляют такие преподаватели...

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