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13:25

Freedom House: Главные противники мировой демократии - Россия и Китай

Базирующаяся в США правозащитная организация Freedom House назвала Россию и Китай доминантами в вопросе противостояния мировым демократическим устоям, следует из доклада сообщества по итогам 2018 года.

"Автократические режимы в России и Китае четко признают, что для поддержания власти внутри страны они должны подавлять открытые дебаты, преследовать диссидентов и идти на компромисс с основанными на правах человека институтами власти за пределами их границ", - среди прочего отмечается в документе.

Авторы исследования сообщают, что режим Владимира Путина намеренно подрывает демократические права и свободы в мире, якобы проводя массовые кампании по дезинформированию населения европейских стран и США в преддверие грядущих там выборов глав государств, в частности - Франции и Германии.

"Россия также культивировала связи с ксенофобскими политическими партиями по всей Европе, угрожала или вторгалась к своим ближайшим соседям и служила альтернативным источником военной помощи для диктатуры для стран Ближнего Востока. Главная цель такого государства - разрушить демократические страны и институты, такие как Европейский Союз, который, напротив, нацелен на сохранение идеалов прав и свобод в мире", - декламируют авторы доклада.

Вместе с тем, отмечается, что не только в РФ и КНР ущемляются права и свободы граждан: активной антиобщественной политической позиции, по их мнению, придерживаются и лидеры стран Ближнего востока, Черногории, Сербии, Венгрии и нескольких среднеазиатских республик, входивших в состав СССР.

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17:48    
14:03 кто о чём? Наш же 14:03 о своём наболевшем гомосексуалтзме.Свербит не на шутку.Видимо крепко обидели его на Западе и добавили в Европе. Что вся политика видится извращённо.Кроме гомо, ничего не видит. Ха,ха,ха...

17:28    
14:03 Если судить о демократии твоими категориями, то Путин, Володин, Делимханов, Жириновский и вся единая россия - самые демократические демократы в стране.

17:25   Бордунов  
15:18 Прости, случайно вбил тебя в ответ местному троллю.

17:22   Бордунов  
14:03, 15:18 Саша, не надо выдавать свои дегенеративные страсти, за вложение западных "буржуев" в смысл демократии. Хотя, нельзя исключать, что при киндерсурпризе, АП превратилась в гей-наркопритон и спускает методические указания, находясь в угаре и содомии.

15:18    
14:03 Этот смысл вбивают в головы части граждан, доверяющих телевизору, пропагандисты самовластия и великодержавия. На самом деле, демократия - власть большинства, при соблюдении прав человека по декларации ООН и гражданских прав, по действующей в стране Конституции. В Древней Греции, также, власть народа была ограничена обычаями и законами. Беспредельная власть народа называлась у греков иначе - "охлократия", власть толпы. А то, что существует в России сейчас, называлось "олигархией" при "тиране".

14:03    
Демократия в переводе с греческого означает ВЛАСТЬ НАРОДА! Это всё!!!!!!! Западные буржуи вложили в неё совершенно другой смысл, прежде всего, свободу гомосексуализма, инцеста, полигамных семей, марихуаны и массу других мерзостей! И силой пытаются навязать это всему миру! Кто не поддаётся насилию, то того принуждают или уничтожают! Ну, и на фига это нам?

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