Freedom House: Главные противники мировой демократии - Россия и Китай

Базирующаяся в США правозащитная организация Freedom House назвала Россию и Китай доминантами в вопросе противостояния мировым демократическим устоям, следует из доклада сообщества по итогам 2018 года.

"Автократические режимы в России и Китае четко признают, что для поддержания власти внутри страны они должны подавлять открытые дебаты, преследовать диссидентов и идти на компромисс с основанными на правах человека институтами власти за пределами их границ", - среди прочего отмечается в документе.

Авторы исследования сообщают, что режим Владимира Путина намеренно подрывает демократические права и свободы в мире, якобы проводя массовые кампании по дезинформированию населения европейских стран и США в преддверие грядущих там выборов глав государств, в частности - Франции и Германии.

"Россия также культивировала связи с ксенофобскими политическими партиями по всей Европе, угрожала или вторгалась к своим ближайшим соседям и служила альтернативным источником военной помощи для диктатуры для стран Ближнего Востока. Главная цель такого государства - разрушить демократические страны и институты, такие как Европейский Союз, который, напротив, нацелен на сохранение идеалов прав и свобод в мире", - декламируют авторы доклада.

Вместе с тем, отмечается, что не только в РФ и КНР ущемляются права и свободы граждан: активной антиобщественной политической позиции, по их мнению, придерживаются и лидеры стран Ближнего востока, Черногории, Сербии, Венгрии и нескольких среднеазиатских республик, входивших в состав СССР.