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13:26

СК прекратил дело в отношении омской феминистки о разжигании ненависти к мужчинам

Следователи прекратили уголовное дело в отношении радикальной феминистки из Омска Любови Калугиной по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти) из-за постов во «ВКонтакте», передает «Медиазона». Дело прекращено из-за отсутствия в действиях Калугиной состава преступления.

Дело в отношении Калугиной завели в сентябре 2018 года из-за постов в соцсетях, в которых усмотрели разжигание ненависти по отношению к мужчинам. Следственный комитет начал проверку после анонимной жалобы мужчины из Биробиджана.

В конце 2018 года президент Владимир Путин пописал поправки о частичной декриминализации «экстремистской» ст. 282 УК РФ. Согласно поправкам, уголовная ответственность за репосты  и лайки в соцсетях наступит лишь после повторного нарушения. Первичная «оплошность» наказывается административным штрафом либо арестом до 15 суток, либо обязательными работами.

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15:47    
4 снизу: " Путин ПОПИСАЛ поправки...".
Спасибо редакции за откровенный репортаж. Издам это произведение отдельной книгой.
Да здравствует наш самый демократичный и бесконтрольный строй в мире!!!
В глухие годы культа вы бы уже пИсали кровью. А сейчас еще и деньги получаете! С таким счастьем, и на свободе!

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