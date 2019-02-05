СК прекратил дело в отношении омской феминистки о разжигании ненависти к мужчинам

Следователи прекратили уголовное дело в отношении радикальной феминистки из Омска Любови Калугиной по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти) из-за постов во «ВКонтакте», передает «Медиазона». Дело прекращено из-за отсутствия в действиях Калугиной состава преступления.

Дело в отношении Калугиной завели в сентябре 2018 года из-за постов в соцсетях, в которых усмотрели разжигание ненависти по отношению к мужчинам. Следственный комитет начал проверку после анонимной жалобы мужчины из Биробиджана.

В конце 2018 года президент Владимир Путин пописал поправки о частичной декриминализации «экстремистской» ст. 282 УК РФ. Согласно поправкам, уголовная ответственность за репосты и лайки в соцсетях наступит лишь после повторного нарушения. Первичная «оплошность» наказывается административным штрафом либо арестом до 15 суток, либо обязательными работами.