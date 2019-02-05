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13:56

Беглов взял курс на "реновацию" петербургской власти: врио требуются молодые помощники

Сегодня, 5 февраля, врио градоначальника Петербурга Александр Беглов сообщил коллегам по Смольному о своем намерении в ближайшее время приступить к внутриведомственной кадровой ротации - в частности, анонсировал, что в его личном окружении появятся молодые советники по муниципальным выборам.

Беглов уверен, что молодежи необходимо предоставлять больше возможностей для того, чтобы участвовать в политической жизни города. Врио полагает, что пришло время формировать новую управленческую команду, состоящую преимущественно из молодых специалистов.

"В наше время запрос молодежи на участие в государственном и муниципальном управлении высок", - цитирует Беглова 78.ru.

Поставленная врио губернатора цель заключается в том, чтобы не менее 35% кадрового состава госслужащих и сотрудников муниципалитетов не превышали возрастную планку в 35 лет.

Кроме того, Беглов известил собравшихся о намерении провести конкурс на должность "советника губернатора, курирующего выборы в местное самоуправление": городу, констатировал он, нужно больше "молодых лидеров".

О том, что Смольный в ближайшее время ждет кадровое "омоложение", Беглов поведал еще в начале января.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:14    
Сейчас активизируются чиновники разных мастей и прочие барыги и денежные мешки для карьерного продвижения своих отпрысков мажориков. Пример: начало карьеры с помощника губернатора племянника миллиардера Мамишева, бессменного советника по нац. вопросам всех питерских губернаторов. Или карьера всемогущего Давида, бывшего московского риэлтора, чей папа владеет фондом перекачки грузинских бабок за бугор. Или карьера мента, получившего на кормление престижный район. Сын московского генерала был вовремя выдернут из команды взяточник БЭХа Захарченко и пристроен по блату помощником губернатора, а потом в комитет и в район. И пр. и пр. В этом же списке претендентов на большую карьеру и яйцеголовый советник спикера, он же сынок бывшего замполита с 25-летним стажем, муниципала с 10-летним, экс-главы района и нынешнего нардепа Гладунова.   И т.д. Смена поколений у гос. кормушки .

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