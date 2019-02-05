Беглов взял курс на "реновацию" петербургской власти: врио требуются молодые помощники

Сегодня, 5 февраля, врио градоначальника Петербурга Александр Беглов сообщил коллегам по Смольному о своем намерении в ближайшее время приступить к внутриведомственной кадровой ротации - в частности, анонсировал, что в его личном окружении появятся молодые советники по муниципальным выборам.

Беглов уверен, что молодежи необходимо предоставлять больше возможностей для того, чтобы участвовать в политической жизни города. Врио полагает, что пришло время формировать новую управленческую команду, состоящую преимущественно из молодых специалистов.

"В наше время запрос молодежи на участие в государственном и муниципальном управлении высок", - цитирует Беглова 78.ru.

Поставленная врио губернатора цель заключается в том, чтобы не менее 35% кадрового состава госслужащих и сотрудников муниципалитетов не превышали возрастную планку в 35 лет.

Кроме того, Беглов известил собравшихся о намерении провести конкурс на должность "советника губернатора, курирующего выборы в местное самоуправление": городу, констатировал он, нужно больше "молодых лидеров".

О том, что Смольный в ближайшее время ждет кадровое "омоложение", Беглов поведал еще в начале января.

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