18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:25

В УФАС признали жалобу на "рекламную" закупку ВТБ обоснованной, но предписания не выдали

Постфактум рассмотрения комиссией петербургского управления Федеральной антимонопольной службы жалобы ООО "МедиаПлан" на открытый запрос банка ВТБ на оказание рекламных услуг в интернете, один из доводов заявителя претензии был признан обоснованным.

"МедиаПлан" указал на то, что после внесения изменений и в соответствии с собственным положением о закупках, заказчик должен был продлить срок подачи заявок на три рабочих дня, однако сроки не были выдержаны.

Факт нарушения УФАС признало обоснованным, однако предписание было решено не выдавать, так как контракт между заказчиком и победителем закупки заключен без нарушений в положенные законом сроки.

Напомним, начальная стоимость разыгрываемого контракта на предоставление ВТБ рекламно-информационных услуг в интернете составляет более 942 млн рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

15:40 В Смольном не зафиксировали утечек природного газа в Петербурге

15:12 СМИ: Ковтун назвали среди пяти претендентов на уход с постов глав регионов

15:06 Муниципал: Совершаева предложила открыть в Петербурге школу молодого политика

14:43 "Объединенные демократы" приглашают записаться в школу муниципальных депутатов

14:25 В УФАС признали жалобу на "рекламную" закупку ВТБ обоснованной, но предписания не выдали

14:19 Две школы эвакуировали из-за сильного запаха газа на юго-западе Петербурга

13:56 Беглов взял курс на "реновацию" петербургской власти: врио требуются молодые помощники   1

13:55 СМИ: Два зампредседателя комитетов Смольного покинут свои посты

13:26 СК прекратил дело в отношении омской феминистки о разжигании ненависти к мужчинам

13:25 Freedom House: Главные противники мировой демократии - Россия и Китай   2

13:12 Снег вмешался в политику Петербурга

12:40 ВШЭ: Российские педагоги предпочитают закрывать глаза на травлю школьников   3

12:39 В Следкоме заявили о "подвижках" в деле об убийстве Немцова

12:11 В Кремле начали подготовку к посланию президента к Федеральному собранию   5

12:04 Суд отказался приобщить Навального соответчиком по делу о вытоптанных газонах в Петербурге   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.