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14:43

"Объединенные демократы" приглашают записаться в школу муниципальных депутатов

Независимый проект "Объединенные демократы" предлагает всем желающим подготовиться к грядущим в Петербурге выборам в органы местного самоуправления, записавшись в Школу муниципального депутата. Занятия стартуют 9 февраля и продлятся до мая.

Каждый кандидат должен посетить 6 занятий, в ходе которых ему расскажут о работе муниципалитета, основных этапах избирательной кампании и главных принципах агитации. В числе спикеров - известные петербургские политики и технологи.

Задачей проекта "Объединенные демократы" является подготовка независимых кандидатов в депутаты для участия в предстоящих выборах в муниципалитеты.

Напомним, в 2019 году в Петербурге одновременно пройдут муниципальные и губернаторские выборы. Намерение участвовать во вторых высказывали желание депутат ЗакСа из фракции "Яблоко" Борис Вишневский и его соратник по партии Николай Рыбаков. КПРФ также рассматривает возможность выдвинуть своего кандидата. Готовность принять участие в электоральном процессе также выражала Оксана Дмитриева из Партии Роста. На свои губернаторские амбиции намекала и сопредседатель Партии перемен Ксения Собчак.

Накануне стало известно о том, что баллотироваться на пост градоначальника намерен также глава движения "Красивый Петербург" Красимир Врански.

Врио губернатора Александр Беглов в большом интервью телеканалу 78 на вопрос о возможном участии в событии ответствовать прямо отказался, однако ранее им был подготовлен, а позднее и подписан закон, дающий право участвовать в выборах главы Петербурга самовыдвиженцам.

Свои команды для участия в муниципальных выборах готовят также политик Алексей Навальный и его петербургский штаб, а также блогер Илья Варламов в кооперации с Максимом Кацем.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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