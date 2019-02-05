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15:12

СМИ: Ковтун назвали среди пяти претендентов на уход с постов глав регионов

В ближайшие месяцы в отставку могут подать несколько губернаторов регионов России, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источники.

По данным издания, среди претендентов на отставки – губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Слухи о ее отставке ходили и ранее, но она до сих пор на своем посту. Источники сообщили, что на этот раз вроде бы принятно «принципиальное решение» по ее замене. Другой собеседник издания возможный уход Ковтун объяснил «сложностью» региона и планами по реализации там нескольких федеральных проектов.

Об отставке Ковтун не раз говорили источники СМИ, но она остается на своем посту, который заняла в 2012 году.  Например, в 2017-м сообщалось, что ее место может занять вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, а в 2018-м среди претендентов упоминался бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Тем не менее Ковтун все еще на своем месте.

В 2017 году в Мурманской области разгорелся скандал вокруг бывшего вице-губернатора региона Игоря Бабенко. Он и еще два человека стали фигурантами дел о крупном мошенничестве в региональном правительстве. Обвиняемые дали показания на Ковтун. При этом губернатор не фигурирует  в деле, в том числе как свидетель. В октябре 2017 года она заявила, что на нее давят правоохранительные органы «массированными запросами, проверками и другими акциями устрашения».

Еще одним претендентом на отставку называют главу республики Алтай Александра Бердникова. По словам источников, у него серьезные проблемы с популярностью. Уйти может и глава Челябинской области Борис Дубровский, у которого, говорят источники, тоже невысокий рейтинг.

Считают вероятной и отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга: сообщается, что он может быть болен. Также источники считают, что ухудшились позиции главы Карачаево-Черкессии Рашида Темзова.  К нему могут возникнуть вопросы после задержания в Совете Федерации сенатора от региона Рауфа Арашукова по обвинению в особо тяжких преступлениях.

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