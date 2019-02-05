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15:40

В Смольном не зафиксировали утечек природного газа в Петербурге

Информация об утечке природного газа в Петербурге не подтверждается, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на комитет по энергетике.

Жители Петербурга жалуются на резкий запах газа. Сначала об этом сообщали жители Красносельского района и Васильевского острова, теперь сообщения приходят с севера города: проспекта Науки, Комендантсткой площади, Светлановского проспекта и проспекта Просвещения.

«Бригады с газоанализаторами работают, на юго-запад отправлена лаборатория; никаких скачков, которые свидетельствовали бы о выбросах, не обнаружено», - сообщили в комитете.

Ранее из-за резкого запаха газа эвакуировали две школы.

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