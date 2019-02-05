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16:08

Представителя Google пригласили в Госдуму для объяснений по поводу Крыма на картах

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции пригласил представителя компании Google на заседание, чтобы выслушать позицию по изображению на картах Крыма, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Василия Пискарева.

По словам депутата, комитет просит ряд профильных ведомств проверить сведения о некорректном отображении в картах Google части российской территории. «Проверка еще не закончена. Мы планируем заслушать на комитете информацию руководства Google, как они это объясняют», - сказал Пискарев.

Предварительная версия – технический сбой, добавил глава комитета. Пригласить представителя Google ранее поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее стало известно, что сенаторы работают над законопроектом, устанавливающим наказание за отображение Крыма на географических картах как территории Украины, а не России. В документе отмечалось, что Крыма вне границ РФ фактически нарушает территориальную целостность государства.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина, как и многие западные страны, отказалась признавать Крым российским и считает его своей временно оккупированной территорией.

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19:27    
17:11 Это они тебе во время гомосексуального контакта поведали?
18:38 На себе проверил? Поди, кармический типун заработал или недержание?
18:41 Виданное ли дело, удалять невинные вопросы.

18:41    
Админ
17-41 удален за плохое поведение. инезнание истории с географией.

18:38    
17-07 и 17-41
Твои потуги и кукареканье вызывают к тебе только неприязнь. Испортишь карму. Так и заболеть недолго.

17:11    
Крым-это Россия навсегда! Даже западники уже с этим согласны!

17:07    
Это они копируют вызов Цукера в сенат США? Ну, дблблд. Очевидно же, для всего мира Крым - украинский, а в Путляндии он отображается путлянским. Нет, Славику надо инфоповод высрать.

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