Михайлова и Литвина обязали выплатить 7,3 млн рублей за испорченные газоны на акции 5 мая

Фрунзенский районный суд 5 февраля удовлетворил иск прокуратуры к главе петербургского штаба Алексея Навального Денису Михайлову и координатору движения “Весна” Богдану Литвину, обязав активистов выплатить 7,3 млн рублей и оплатить госпошлину в 60 тысяч рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Претензии прокуратуры были связаны с газонами, цветниками и кустарниками Александровского сада и сада у Зимнего дворца, поврежденными в ходе акции “Он нам не царь” 5 мая 2018 года.

Михайлова и Литвина ведомство считает организаторами акции, так как они размещали посты о предстоящем мероприятии на своих страницах в соцсетях. В частности, представители истца заявили, что провели осмотр страницы Литвина “Вконтакте” и сделали вывод, что он пользуется авторитетом в среде гражданских активистов, так как у него почти 2000 друзей. Также истцы продемонстрировали видеозапись, на которой Литвин, находясь на Невском проспекте, вместе с группой людей скандировал: “На Дворцовую”. По мнению представителей прокуратуры, это доказывает, что он выполнял функции организатора.

Кроме того, сотрудник прокуратуры подчеркнул, что урон растительности был нанесен накануне Дня Победы, а Литвин и Михайлов тем самым чуть не испортили праздничную атмосферу в городе.

Представители ответчиков заявили, что в материалах дела есть вступившие в силу постановления районных судов, в которых говорится, что Литвин и Михайлов были участниками, но не организаторами акций.

Кроме того, защитник Михайлова Александр Помазуев отметил, что его доверителя вообще не было 5 мая ни в Александровском саду, ни в саду у Зимнего дворца, а в акции он принимал участие, только когда она приняла форму шествия по Невскому проспекту.

Защитник Литвина Александр Передрук напомнил суду про принцип ОБСЕ, по которому организаторов массового мероприятия нельзя наказывать за правонарушения участников.