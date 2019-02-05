Источником запаха газа в нескольких районах Петербурга оказалась цистерна с токсичным веществом

На проспекте Народного Ополчения нашли цистерну с метилмеркаптаном, которая могла стать причиной резкого запаха газа в Петербурге, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на комитет по природопользованию.

Цистерну нашли в районе дома 221, недалеко от железной дороги. Метилмеркаптан – вещество, которое придает характерный запах сжиженному газу. Сколько именно этого вещества содержалось в цистерне, пока не уточняется: речь может идти о двух тоннах.

Метилмеркаптан – сильнодействующее ядовитое вещество, относится ко второму классу опасности. В больших количествах может вызвать головную боль, тошноту, потерю координации, поражает печень и почки.

Жители Петербурга жаловались на резкий запах газа. Сначала об этом сообщали жители Красносельского района и Васильевского острова, затем запах почувствовали на севере города, и в Приморском, и в Калининском районах. Из-за запаха на юге Петербурга эвакуировали две школы.