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17:31

Источником запаха газа в нескольких районах Петербурга оказалась цистерна с токсичным веществом

На проспекте Народного Ополчения нашли цистерну с метилмеркаптаном, которая могла стать причиной резкого запаха газа в Петербурге, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на комитет по природопользованию.

Цистерну нашли в районе дома 221, недалеко от железной дороги. Метилмеркаптан – вещество, которое придает характерный запах сжиженному газу. Сколько именно этого вещества содержалось в цистерне, пока не уточняется: речь может идти о двух тоннах.

Метилмеркаптан – сильнодействующее ядовитое вещество, относится ко второму классу опасности. В больших количествах может вызвать головную боль, тошноту, потерю координации, поражает печень и почки.

Жители Петербурга жаловались на резкий запах газа. Сначала об этом сообщали жители Красносельского района и Васильевского острова, затем запах почувствовали на севере города, и в Приморском, и в Калининском районах. Из-за запаха на юге Петербурга эвакуировали две школы.

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17:52    
Цистерну потеряли...  Школы эвакуировали.  Чуть война не началась!  Ну ни хера нет хозяина в стране.

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