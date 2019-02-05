18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:48

Из-за падения сосульки на Аптекарском проспекте погиб студент

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело после смерти студента из-за падения наледи.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Молодой человек шел по Аптекарскому проспекту, когда на него упала сосулька. Он скончался на месте от полученных телесных повреждений.

Это не первый случай, когда падающие с крыш сосульки травмируют петербуржцев. Ранее СК возбудил уголовное дело из-за падения куска льда на голову женщины на Коломяжском проспекте. Ее доставили в больницу с сотрясением мозга.

Ситуация с уборкой снега в городе остается тяжелой. Накануне, будучи недовольным качеством уборки, врио губернатора Алекcандр Беглов сменил главу Фрунзенского района: место Валерия Сапожникова занял Константин Серов. Подробнее об этом назначении – в материале ЗАКС.Ру.

Накануне Беглов заявил, что город готов выделить деньги из резервного фонда на уборку снега. То же самое предлагал сделать депутат Борис Вишневский, однако Беглов после долгового молчания заявил, что правовых оснований для этого нет.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:12    
Не пора ли руководству города перейти от совещаний и имитации работы перейти к настоящей работе по уборке города?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

20:18 На юге Петербурга ликвидируют причину запаха газа по всему городу

19:56 Медведев уволил главу Ростуризма   1

19:23 В Москве задержан мужчина, угрожавший взрывом в храме Илии Пророка

18:48 Финны рассказали Петербургу о "премудростях" экологической сортировки мусора   2

18:45 Недовольные уборкой петербуржцы завалили снегом входы управляющих компаний

18:30 Резник о штрафе Михайлову и Литвину: Это официальный государственный грабеж   5

18:25 На транспортные нужды сотрудников ФСО, сопровождающих Путина, потратят 1 млрд   2

17:56 В назидание Беглову на стене одного из домов на Марата появилась гигантская лопата   3

17:48 Из-за падения сосульки на Аптекарском проспекте погиб студент   1

17:31 Источником запаха газа в нескольких районах Петербурга оказалась цистерна с токсичным веществом   1

17:25 Губернатор Ленобласти выделил 100 млн из "резерва" на уборку региональных дорог от снега

16:58 Михайлова и Литвина обязали выплатить 7,3 млн рублей за испорченные газоны на акции 5 мая   9

16:47 Суд назначил новую финансовую экспертизу по делу "Седьмой студии"

16:25 КСП проверит деятельность комитета по инвестициям

16:08 Представителя Google пригласили в Госдуму для объяснений по поводу Крыма на картах   5

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.