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17:56

В назидание Беглову на стене одного из домов на Марата появилась гигантская лопата

В качестве напоминания нынешнему градоначальнику Петербурга Александру Беглову и городским чиновникам о проблеме чрезвычайной заснеженности города во дворе между улицами Марата и Колокольной стрит-арт команда "Осколки" изобразила на стене дома лопату огромных размеров. 

lopata_oskolki.jpg (74 KB)

Фото: "Новые Уличные" в Facebook

"Без лопаты Беглова этой зимой в Петербурге не выжить", - раскрыли в Facebook смысл своего нового творения авторы граффити. 

"Осколки" известны петербуржцам своими работами на остро-социальную городскую тематику.

Напомним, поводом для возникновения мема "лопата Беглова" послужил прецедент из жизни городских госслужащих: не так давно врио градоначальника подарил петербургским чиновникам, не справившимся с зимней уборкой города, лопату финской марки Fiskars со своей фамилией, вырезанной на черенке.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:01    
18-33
Некоторые безудержно смеются от показанного пальца. Ещё чуть-чуть, и вы с ними сравняетесь. Беда, что таких примитивных всё больше и больше. В данном случае примитивны и "художники", и "смеющиеся".

18:33    
Молодцы.  Но смех сквозь слезы.

18:10    
Я так понимаю, что завтра Беглов примет отставку главы Центрального района?

Страница 1-ая (всего: 1)
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