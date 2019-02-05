На транспортные нужды сотрудников ФСО, сопровождающих Путина, потратят 1 млрд

Расходы на перевозку сопровождающих Владимира Путина сотрудников Федеральной службы охраны обойдутся федеральному бюджету в 1,1 млрд рублей, о чем свидетельствует тендер, размещенный на портале госзакупок. На конкурс первым обратил внимание портал "МБХ Медиа".

ФСО были заключены два контракта подряда с ОАО "Государственная авиакомпания «224 летный отряд»": один - на сумму 400 млн рублей, другой - на 756 млн рублей. В данном случае речь идет затратах на авиационные транспортные нужды сотрудников службы: речь идет не только о перевозке самих представителей ФСО, но и их имущества, в целях обеспечения выездных мероприятий, проводимых главой государства.

В обозначенные суммы входят также средства, затраченные на подачу и возврат самолетов в аэропорты Московского аэроузла; оплата питания, проживания, мобильной связи.