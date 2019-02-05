Резник о штрафе Михайлову и Литвину: Это официальный государственный грабеж

Депутат Законодательного собрания Петербурга и член фракции «Партия роста» Максим Резник считает решение Фрунзенского районного суда о взыскании 7,3 млн рублей с главы местного штаба Алексея Навального Дениса Михайлова и координатора движения «Весна» Богдана Литвина за испорченные газоны на акции 5 мая попыткой «запугать и подавить» оппозиционеров.

По мнению Резника, принятое судом решение – это форма политических репрессий.

- Это официальный государственный грабеж, я расцениваю это так, - заявил депутат в беседе с ЗАКС.Ру. - Грабеж тех, кто смеет иметь отличное мнение от официального. Попытка запугать, подавить. Михайлова сажали, а теперь действуют вот таким образом.

Политик отметил, что решение, скорее всего, будет оспорено.

- Если оно вступит в законную силу, то, думаю, что всем приличным и честным людям в нашем городе и стране останется делать ровно то же самое, что мы делали с The New Times – помогать собирать деньги. Но могу сказать, что мы не забудем и не простим, - добавил Резник.

Напомним, Фрунзенский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры к Михайлову и Литвину. Ведомство считает, что активисты – организаторы акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года. Якобы поэтому Михайлов и Литвин виновны в порче газонов во время акции, уверены в прокуратуре. Изначально прокуратура оценивала ущерб в 10,9 млн рублей.

В 2018 году Михайлов суммарно провел под арестом 80 суток. Из них 55 суток за организацию «Забастовки избирателей». За майскую акцию «Он нам не царь» Денис Михайлов отвечал уже дважды. Сначала Смольнинский районный суд назначил ему 25 суток ареста, а потом Октябрьский суд – рекордные для Петербурга 300 тысяч рублей штрафа.

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